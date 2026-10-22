SCB X legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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SCB X hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,17 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,58 THB je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,79 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,59 Milliarden THB.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,26 THB gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 39,93 Milliarden THB geschätzt.
Redaktion finanzen.net
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