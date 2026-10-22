SCB X legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

22.10.26 06:35 Uhr

SCB X lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,17 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,58 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,10 Prozent auf 49,59 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte SCB X 55,79 Milliarden THB umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,26 THB je Aktie sowie einen Umsatz 39,93 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.net