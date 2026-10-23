SCB X veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
SCB X äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 1,49 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCB X 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SCB X
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCB X
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen