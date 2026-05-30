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Schadenersatz

Alphabet-Aktie dennoch im Plus: Google verliert gegen Pricerunner und muss Milliarde US-Dollar zahlen

01.07.26 15:41 Uhr
Alphabet-Aktie trotzt Milliardenstrafe an der NASDAQ: Google verliert gegen Pricerunner | finanzen.net

Der Tech-Riese Google soll der Klarna-Tochter Pricerunner umgerechnet knapp 1,3 Milliarden Euro Schadenersatz zahlen.

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Dazu verdonnerte das schwedische Wettbewerbs-Gericht den US-Konzern. Die Begründung: Google habe seine eigene Preisvergleichs-Seite über viele Jahre hinweg in unzulässiger Weise bevorzugt. Dadurch habe das seit 2022 zum schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna gehörende Unternehmen einen Schaden erlitten.

Das Preisvergleichsunternehmen Pricerunner hatte laut der Nachrichtenagentur TT ursprünglich umgerechnet knapp 7 Milliarden Euro gefordert. Der nun zugeteilte Schadenersatz sei dennoch der höchste, der in einem schwedischen Wettbewerbsverfahren je zugesprochen wurde, sagte Richterin Linda Kullberg laut einer Mitteilung.

Der Rechtsstreit steht im Zusammenhang mit einer Entscheidung der EU-Kommission von 2017. Damals hatte die Kommission Google mit einem Bußgeld von rund zwei Milliarden Euro belegt, weil der Konzern seine Marktdominanz bei der Websuche missbraucht hatte, um seinen eigenen Preisvergleichsdienst zu bevorzugen. In seiner Klage hatte Pricerunner laut TT argumentiert, dass dieser Missbrauch bis Ende 2023 weitergegangen war. Google hatte das bestritten.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Alphabet-Aktie zeitweise 1,06 Prozent auf 357,08 US-Dollar.

/wbj/DP/stw

STOCKHOLM (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com, Denis Linine / Shutterstock.com

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20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
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04.05.2026Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026Alphabet C (ex Google) BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
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11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
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