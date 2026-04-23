DAX24.134 -0,1%Est505.880 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +0,1%Nas24.624 +0,8%Bitcoin66.453 -0,8%Euro1,1714 +0,3%Öl105,3 -0,7%Gold4.732 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Das Unternehmen wird zum grundlegenden Infrastrukturanbieter für die KI-Revolution. Warum die Aktie unterschätzt ist! Oracle: Das Unternehmen wird zum grundlegenden Infrastrukturanbieter für die KI-Revolution. Warum die Aktie unterschätzt ist!
Siemens Energy: Das KI-Zeitalter macht den Anbieter von Gasturbinen und Strominfrastruktur zum Gewinner. Die neue 2026er Prognose! Siemens Energy: Das KI-Zeitalter macht den Anbieter von Gasturbinen und Strominfrastruktur zum Gewinner. Die neue 2026er Prognose!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schadenersatz

Vorwürfe der Schikane: Manager reichen Klage gegen VW ein

24.04.26 15:45 Uhr
Nach Kritik an Missständen: Führungskräfte gehen juristisch gegen VW vor | finanzen.net

Sie verlangten von VW Schadenersatz und Schmerzensgeld in Millionenhöhe, weil sie sich nach Hinweisen auf Missstände zurückgesetzt fühlten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
86,86 EUR -1,62 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein juristischer Streit zwischen dem Autobauer und zwei Managern beschäftigt jetzt auch das Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Eine Entscheidung gab es aber zunächst nicht. Das soll erst später verkündet werden.

Das Arbeitsgericht Braunschweig hatte die Klage im vergangenen Juni abgewiesen. Einen Schaden, der auf Repressalien zurückzuführen sei, hätten die beiden nicht darlegen können, so das Gericht damals. Laut Gericht verlangen die beiden zusammen 7,5 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber - als Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Hinweise auf vermeintliche Missstände

Die beiden Mitglieder des Oberen Managementkreises von VW fühlten sich demnach unter Druck gesetzt und benachteiligt, nachdem sie erst intern und später auch extern über vermeintliche Missstände berichtet hatten. Laut Gericht ging es dabei um möglicherweise gesundheitsgefährdende Schadstoffe in Hochdächern zweier Modelle von VW Nutzfahrzeuge.

Doch statt etwas dagegen zu unternehmen, hätten sie danach bei VW Repressalien erlitten, so der Vorwurf. Die VW-Manager berufen sich auf das Hinweisgeberschutzgesetz und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.

Volkswagen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Es habe zu keinem Zeitpunkt Repressalien gegeben, hieß es nun im Gerichtssaal. Und es habe auch keine Gesundheitsgefahr durch Ausdünstungen aus den monierten Bauteilen gegeben.

VW kündigt beiden - Betroffene klagen

VW hat beiden Managern inzwischen gekündigt. Zuvor waren sie nach Angaben ihres Anwalts "kaltgestellt". Ihre Abteilung, die aus der Taskforce zur Aufarbeitung des Diesel-Skandals hervorgegangen sei, habe keine Aufgaben mehr gehabt - und sei schließlich aufgelöst worden. "Die saßen bis zum Tag der Kündigung jeden Tag in ihren Büros, hatten aber keine Aufgabenzuweisung", so ihr Anwalt Markus Bialobrzeski, der beide vertritt.

Kündigungsgrund war nach VW-Angaben der Vorwurf, interne Revisionsberichte zu den Modellen Crafter und Grand California unbefugt an Medien und öffentliche Stellen abgegeben zu haben, darunter das Landeskriminalamt (LKA). Das sieht VW als massive Pflichtverletzung. Die beiden Betroffenen wehren sich auch dagegen vor Gericht.

Fristlose Kündigung kam zu spät

Im Februar errang einer der beiden vor dem Arbeitsgericht Braunschweig nur einen Teilerfolg: Die außerordentliche, fristlose Kündigung, die VW ausgesprochen hatte, erklärte das Gericht für unwirksam, weil VW die dafür erforderliche Frist nicht eingehalten hatte, die Kündigung also zu spät kam.

Die ebenfalls erfolgte ordentliche Kündigung erklärte das Gericht dagegen für wirksam. Die Weitergabe von Daten an das Landeskriminalamt war aus Sicht des Gerichts ein gravierender Verstoß gegen die Pflicht, Rücksicht auf den Arbeitgeber zu nehmen.

Der Betroffene hat dagegen laut Gericht Berufung eingelegt. Entscheiden muss darüber nun ebenfalls das Landesarbeitsgericht. Beim zweiten Betroffenen läuft das Verfahren in Braunschweig noch. Den Angaben zufolge will das Gericht hier noch weitere Beweise sammeln./fjo/DP/he

HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:46Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:46Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
15.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen