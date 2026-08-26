Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im August mehrheitlich zum Kauf

31.08.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,167 EUR beziffert, während der aktuelle Schaeffler-Kurs an der Börse XETRA bei 7,380 EUR liegt.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Schaeffler -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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