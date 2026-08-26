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Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im August mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
7.40 EUR -0.15 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Schaeffler-Aktie abgegeben.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,167 EUR beziffert, während der aktuelle Schaeffler-Kurs an der Börse XETRA bei 7,380 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG8,50 EUR15,1806.08.2026
Jefferies & Company Inc.9,45 EUR28,0505.08.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR41,6005.08.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR35,5005.08.2026
UBS AG8,10 EUR9,7603.08.2026
Deutsche Bank AG8,50 EUR15,1803.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Schaeffler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
06.08.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Schaeffler Neutral UBS AG

Information

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