Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im August mehrheitlich zum Kauf
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Analyse der Schaeffler-Aktie abgegeben.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 9,167 EUR beziffert, während der aktuelle Schaeffler-Kurs an der Börse XETRA bei 7,380 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|8,50 EUR
|15,18
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|9,45 EUR
|28,05
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|41,60
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|35,50
|05.08.2026
|UBS AG
|8,10 EUR
|9,76
|03.08.2026
|Deutsche Bank AG
|8,50 EUR
|15,18
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Schaeffler Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG