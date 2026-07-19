Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im Juli mehrheitlich zum Kauf

31.07.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Juli haben 9 Experten die Aktie von Schaeffler wie folgt eingeschätzt.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,506 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 2,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 7,090 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 10,00 EUR 41,04 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 47,39 31.07.2026 DZ BANK - - 22.07.2026 UBS AG 8,10 EUR 14,25 16.07.2026 Deutsche Bank AG 8,50 EUR 19,89 15.07.2026 UBS AG 7,10 EUR 0,14 15.07.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 47,39 14.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,00 EUR 41,04 14.07.2026 Jefferies & Company Inc. 10,45 EUR 47,39 13.07.2026 Jefferies & Company Inc. 10,50 EUR 48,10 10.07.2026

Redaktion finanzen.net