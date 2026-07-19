Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im Juli mehrheitlich zum Kauf
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Juli haben 9 Experten die Aktie von Schaeffler wie folgt eingeschätzt.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,506 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 2,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 7,090 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|41,04
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|47,39
|31.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|UBS AG
|8,10 EUR
|14,25
|16.07.2026
|Deutsche Bank AG
|8,50 EUR
|19,89
|15.07.2026
|UBS AG
|7,10 EUR
|0,14
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|47,39
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|10,00 EUR
|41,04
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,45 EUR
|47,39
|13.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,50 EUR
|48,10
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Schaeffler Aktie News
Schaeffler Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG