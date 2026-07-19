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Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im Juli mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
7.14 EUR -0.92 EUR -11.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Juli haben 9 Experten die Aktie von Schaeffler wie folgt eingeschätzt.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Schaeffler mit Halten ein, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,506 EUR für die Schaeffler-Aktie, was einem Anstieg von 2,42 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 7,090 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR41,0431.07.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR47,3931.07.2026
DZ BANK--22.07.2026
UBS AG8,10 EUR14,2516.07.2026
Deutsche Bank AG8,50 EUR19,8915.07.2026
UBS AG7,10 EUR0,1415.07.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR47,3914.07.2026
JP Morgan Chase & Co.10,00 EUR41,0414.07.2026
Jefferies & Company Inc.10,45 EUR47,3913.07.2026
Jefferies & Company Inc.10,50 EUR48,1010.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
16.07.26 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG