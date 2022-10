Schaeffler-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Am 06.10.2022 konnte bei Schaeffler ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 07.10.2022 wurde der Deal offiziell gemacht. Schaeffler-Vorstand Schick, Andreas vergrößerte am 06.10.2022 die eigene Aktienposition. Schick, Andreas erwarb 4.252 Aktien für je 4,73 EUR. Das Papier von Schaeffler legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,80 Prozent auf 4,75 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 1,60 Prozent auf 4,92 EUR. Letztlich wurden via FSE 30.690 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft. Schaeffler verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,22 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 166.000.000 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Schaeffler-Anteile zuletzt am 07.09.2022 von einer Führungskraft bewegt. Insgesamt 13.500 Schaeffler-Anteile (4,98 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Wagner, Uwe Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mf