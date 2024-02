Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Vormittag

Schaeffler im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,90 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,90 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten 11.091 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 27,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4.242,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,959 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

