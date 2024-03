Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 6,60 EUR nach.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 6,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,56 EUR aus. Bei 6,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 318.311 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 11,90 Prozent wieder erreichen. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 42,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,70 EUR.

Schaeffler gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Schaeffler am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,933 EUR fest.

