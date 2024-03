Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Vormittag zu

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,75 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,75 EUR. Bei 6,78 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.425 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 8,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,70 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Am 05.03.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,933 EUR je Schaeffler-Aktie.

