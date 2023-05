Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt Stellung am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,50 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie um 17:35 Uhr im XETRA-Handel bei 6,57 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,68 EUR an. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 6,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530.519 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 10,98 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 47,97 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,43 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 4.242,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.554,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 07.05.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

