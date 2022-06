Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 01.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.681 Schaeffler-Aktien.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,29 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,15 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.758,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 08.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je Schaeffler-Aktie.

