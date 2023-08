Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 5,79 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,79 EUR. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.418 Schaeffler-Aktien.

Bei einem Wert von 7,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Gewinne von 27,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 30,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,81 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.152,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.758,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

