Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,51 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,51 EUR. Bei 5,51 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,51 EUR. Zuletzt wechselten 5.098 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 34,06 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,96 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 02.08.2023. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.790,00 EUR eingefahren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

