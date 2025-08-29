Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,99 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere um 11:45 Uhr 1,3 Prozent. Bei 6,03 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 468.581 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,03 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 89,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,250 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,186 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,19 EUR.

Am 06.08.2025 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,05 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,344 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

