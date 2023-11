Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,91 EUR.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,91 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.754 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 50,31 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,938 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein

SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus

Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen