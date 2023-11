Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,91 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,91 EUR zu. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 4,94 EUR. Mit einem Wert von 4,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 11.693 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,58 Prozent.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,67 EUR.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.790,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,938 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

