Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 5,13 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,13 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,11 EUR. Zuletzt wechselten 5.831 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Schaeffler einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,24 Prozent auf 4.062,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je Aktie aus.

