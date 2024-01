Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag stärker

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 5,65 EUR zu. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,74 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 284.365 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. 30,62 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit Abgaben von 17,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,67 EUR aus.

Am 07.11.2023 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,947 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

