Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 5,99 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 5,99 EUR. Bei 6,01 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 5,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 482.865 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 23,31 Prozent zulegen. Bei 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.242,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,959 EUR je Aktie aus.

