Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag höher

Das Papier von Schaeffler legte um 12:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 7,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 7,05 EUR. Bei 6,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 209.270 Aktien.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 7,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,69 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 57,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,78 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.242,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.332,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Schaeffler die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,912 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Analysten sehen für Schaeffler-Aktie Luft nach oben

Erste Schätzungen: Schaeffler präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten sehen bei Schaeffler-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG