Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Vormittag fester

Schaeffler im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,26 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,26 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.032 Schaeffler-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,36 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 17,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,442 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Am 05.03.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.043,00 EUR im Vergleich zu 3.790,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,990 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

