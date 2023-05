Schaeffler Aktie News: Schaeffler verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,58 EUR

Im XETRA-Handel kam die Schaeffler-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,57 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,57 EUR an. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,54 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,54 EUR. Zuletzt wechselten 13.341 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,98 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 47,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4.242,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 3.554,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2024 dürfte Schaeffler die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

