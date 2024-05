Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag im Aufwind

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,50 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.518 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 18,82 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,64 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,415 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,936 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

