Schaeffler Aktie News: Schaeffler behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,49 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Schaeffler-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 5,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Schaeffler-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,48 EUR aus. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 241.110 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 19,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 15,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,415 EUR. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 6,77 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,936 EUR je Aktie.

