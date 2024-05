Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,51 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 5,51 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,51 EUR an. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31.446 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,96 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 18,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,415 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,936 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

