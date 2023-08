Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 5,64 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 5,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 5,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 703.145 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 23,58 Prozent niedriger. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.152,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.758,00 EUR eingefahren.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schaeffler dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie

Juni 2023: Experten empfehlen Schaeffler-Aktie mehrheitlich zum Kauf