Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Mit einem Kurs von 5,78 EUR zeigte sich die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich um 15:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,47 EUR. Bei 5,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 900.965 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 21,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 23,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,81 EUR.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.152,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Schaeffler am 02.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 06.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,04 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

