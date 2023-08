Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag schwächer

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 5,62 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,47 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 256.941 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,81 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.152,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.758,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

