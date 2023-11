Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 4,96 EUR nach oben.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 4,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.928 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gewinne von 48,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Abschläge von 6,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 02.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,938 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

