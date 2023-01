Schaeffler Aktie News: Schaeffler macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 6,53 EUR zu. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,53 EUR. Bei 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 3.928 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 7,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,88 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 46,96 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,63 EUR.

Schaeffler gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.242,00 EUR gegenüber 3.332,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,890 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler übernimmt Solarpark von BayWa - Aktien im Plus

Schaeffler-Aktie gesucht: Bau einer eigenen Wasserstoffanlage geplant

Schaeffler-Aktie schwächer: Demonstration von Schaeffler-Beschäftigten gegen Personalabbau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG