Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 5,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 3,6 Prozent auf 5,48 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,48 EUR ein. Bei 5,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.134 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 25,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,33 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4.062,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.242,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 06.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,947 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

