Schaeffler Aktie News: Schaeffler fester

Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,57 EUR zu. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.601 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,44 EUR. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2021 auf bis zu 6,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,72 EUR aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je Schaeffler-Aktie.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

