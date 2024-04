Schaeffler Aktie News: Schaeffler stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,20 EUR.

Die Schaeffler-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Schaeffler-Aktie bei 6,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.921 Schaeffler-Aktien.

Bei 7,36 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Mit Abgaben von 25,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,442 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,77 EUR.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.043,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,990 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

