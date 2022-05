Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Aufschlag

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 5,12 EUR. Bei 5,18 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.131 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,29 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,16 EUR.

Am 16.03.2022 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.554,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.629,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Schaeffler am 10.05.2022 vorlegen. Am 10.05.2023 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,22 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Schaeffler-Aktie im April 2022

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

Erste Schätzungen: Schaeffler veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Group