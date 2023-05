Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Schaeffler 6,46 EUR

-1,82% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 6,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 718 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Schaeffler-Aktie 46,40 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,43 EUR an.

Schaeffler veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 3.790,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.554,00 EUR umgesetzt.

Am 09.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 07.05.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen Analysten die Schaeffler-Aktie ein

Erste Schätzungen: Schaeffler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schaeffler-Aktie im Minus: Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann hat Aufsichtsrat verlassen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG