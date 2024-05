Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 5,59 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 5,59 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,63 EUR. Mit einem Wert von 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 263.422 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 21,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,99 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,441 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Schaeffler gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,04 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Schaeffler am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,973 EUR je Aktie aus.

