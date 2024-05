Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR.

Das Papier von Schaeffler legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.589 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,441 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,77 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 05.03.2024. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,04 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,973 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

