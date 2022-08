Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 5,68 EUR. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,67 EUR ab. Bei 5,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 114.232 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 8,29 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 31,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,58 EUR am 07.03.2022. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 23,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,97 EUR.

Am 10.05.2022 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.758,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 08.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,875 EUR fest.

