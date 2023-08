Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 5,53 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,2 Prozent auf 5,53 EUR ab. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 688.182 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,38 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,64 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,96 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.152,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.758,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Schaeffler am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie legt zu: Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn

Ausblick: Schaeffler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei Schaeffler-Aktie