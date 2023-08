Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Vormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 5,70 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Schaeffler-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 5,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 5,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,70 EUR. Bisher wurden heute 46.076 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Bei 7,38 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 22,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,96 EUR.

Schaeffler gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.152,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.758,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je Aktie aus.

