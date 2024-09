Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag fester

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,73 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 4,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.403 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,11 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,363 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,18 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 06.08.2024. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,838 EUR je Aktie belaufen.

