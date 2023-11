Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler am Mittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 5,07 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:31 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,07 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,13 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,05 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.119 Stück gehandelt.

Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 45,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 8,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 4.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.790,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,938 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein

SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus

Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen