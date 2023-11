Fokus auf Aktienkurs

Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag auf grünem Terrain

03.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Schaeffler zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 5,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 5,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,13 EUR. Bei 5,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 178.457 Schaeffler-Aktien. Bei 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,85 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 8,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR. Am 02.08.2023 lud Schaeffler zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,02 Prozent auf 4.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.790,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schaeffler dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,938 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen

