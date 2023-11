Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Vormittag freundlich

Kurs der Schaeffler

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 5,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 2,7 Prozent auf 5,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.556 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 7,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,99 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,84 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,67 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.056,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.790,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,938 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Schaeffler-Aktie ein

SDAX aktuell: SDAX notiert letztendlich im Minus

Schaeffler-Aktie knickt ein: UBS senkt für Schaeffler den Daumen