Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Schaeffler im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt fiel die Schaeffler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,45 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,45 EUR nach. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,43 EUR. Bei 5,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.830 Schaeffler-Aktien.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 7,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 26,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 14,86 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,67 EUR angegeben.

Schaeffler ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,16 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4.062,00 EUR, gegenüber 4.242,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,24 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,947 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

