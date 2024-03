Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Montagmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 6,48 EUR ab.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 6,48 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 6,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 99.033 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,38 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 39,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,436 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.062,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.242,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 05.03.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,935 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

