Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag billiger

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 6,51 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 6,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,55 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.085 Stück gehandelt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,436 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.062,00 EUR – eine Minderung von 4,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.242,00 EUR eingefahren.

Die Schaeffler-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,935 EUR je Aktie.

