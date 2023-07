Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag im Aufwind

Schaeffler im Blick

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,53 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,53 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,56 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,53 EUR. Zuletzt wechselten 130.898 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,14 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.152,00 EUR – ein Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 3.758,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 06.08.2024.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

